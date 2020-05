Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 90 milhões na quarta-feira

Da Agência Brasil

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena, Concurso 2.260, sorteadas neste sábado (9), em São Paulo.

Os números sorteados são: 12, 14, 34, 35, 37 e 47.

A Quina (cinco números acertados) teve 91 apostas ganhadoras, com R$ 45.513,08 para cada uma.

A quadra (quatro números acertados) registrou 6.688 apostas ganhadoras, com R$ 884,67 para cada apostador.

As informações são do site da Caixa Econômica Federal.

O próximo sorteio será na quarta-feira (13). O prêmio está estimado em R$ 90 milhões. As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio. A aposta mínima custa R$ 4,50.