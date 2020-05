SP oferece 20 mil vagas para novos cursos rápidos e gratuitos em qualificação profissiona

Da Redação

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, está com 20 mil vagas abertas para cursos gratuitos de qualificação profissional do Programa Via Rápida Virtual. São quatro opções inéditas em áreas de tecnologia da informação, gestão e idiomas.

Essa é uma boa alternativa para estudar e aprender algo novo durante o período de recomendação de isolamento social no enfrentamento ao novo coronavírus, causador da doença COVID-19. As inscrições e as aulas são realizadas de forma online, no modelo de Ensino a Distância (EaD), sem que o interessado precise sair de casa.

As inscrições estão abertas e podem ser realizadas até 17 de maio por meio do site www.viarapida.sp.gov.br. No total, são oito cursos de curta duração (80 horas) oferecidos pela Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp): Lógica de Programação; Banco de Dados; Desenvolvedor Web; Desenvolvedor Mobile; Gestão Administrativa; Planejamento Empresarial; Finanças para Empresas; além de Espanhol Básico.

Podem se inscrever candidatos que tenham idade mínima de 16 anos, alfabetizados e domiciliados no Estado de São Paulo. Caso o número de inscritos seja superior ao número de vagas, serão priorizadas as pessoas desempregadas, com baixa renda e com deficiência.

A convocação dos candidatos selecionados ocorrerá por e-mail. As aulas têm previsão de início para o dia 25 de maio. Para receber o certificado, o aluno deve completar a carga horária total do curso virtual e atingir 7,5 de média nas avaliações.

Sobre o Via Rápida

O Via Rápida atua na qualificação e formação profissional dos participantes, preparando a população que está buscando uma oportunidade no mercado de trabalho ou abrir o seu próprio negócio. A ação busca, ainda, aprofundar os conhecimentos de cada atividade profissional e apresentar as tendências mais recentes de cada área de atuação aos participantes, de forma a ampliar suas alternativas de emprego e geração de renda.

Sobre a Univesp

Criada em 2012, a Univesp é uma instituição exclusivamente de educação a distância, mantida pelo Governo de São Paulo e vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Entre os principais parceiros, destacam-se o Centro Paula Souza e as universidades de São Paulo (USP), Estadual Paulista (Unesp) e Estadual de Campinas (Unicamp).

Os cursos da instituição são realizados em ambiente virtual, que garante a interação do estudante com o tutor, além de disponibilizar videoaulas, bibliotecas digitais e os conteúdos pedagógicos.