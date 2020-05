Vereador pede revitalização da praça da Igreja Menino Deus. no Bairro Alto

A praça faz o contorno da paróquia do mesmo nome, localizada no Bairro Alto

Da Redação

O vereador Cula [PSDB] utilizou seu espaço durante a última sessão ordinária realizada para direcionar requerimento quanto a revitalização da praça da igreja Menino Deus, efetuando a manutenção necessária no piso, calçamento, bancos, pintura, entre outros itens.

A praça faz o contorno da paróquia do mesmo nome, localizada no Bairro Alto. Criada nos anos 1960, o local passou por diversas ações de revitalização mas, com o tempo, apresenta desgaste em sua estrutura, como a necessidade de poda de árvores, projeto de paisagismo, entre outras melhorias. O local também recebeu um “trailer” de lanches em espaço adaptado após determinação judicial.

O requerimento foi aprovado pelos demais vereadores.