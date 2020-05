Desse total de casos confirmados, o município ainda registra cinco óbitos e 30 pacientes curados

Por Flávio Fogueral

Com cinco confirmações nesta segunda-feira (11), Botucatu registra 109 casos positivos de covid-19, doença respiratória aguda causada pelo novo coronavírus. A informação foi dada pelo secretário municipal de saúde, André Spadaro ao trazer o balanço diário das ações para o combate à enfermidade.

Os casos confirmados ocorreram tanto em exames feitos na comunidade quanto de iniciativas particulares. Segundo Spadaro, os exames realizados na população cuja conformação foi positiva ao coronavírus passou de 48 para 50. Outros 529 testes analisados pelo Hemocentro do Hospital das Clínicas (HC) resultaram em negativa para a presença do vírus SARS-Cov2.

As outras confirmações ocorreram por meio de laboratório particular (dois exames) e também por paciente internado no Hospital das Clínicas. Até o momento são dezenove botucatuenses internados com suspeitas ou com casos positivos de covid-19 tanto no HC (quinze) quanto no Hospital Unimed (quatro).

Desse total de casos confirmados, o município ainda registra cinco óbitos e 30 pacientes curados.