Enem 2020: Inep disponibiliza versão em libras do edital

O Inep tem publicado versões dos editais do Enem em libras desde 2013

Da Agência Educa Mais Brasil

O Inep divulgou o edital do Enem impresso traduzido para a Língua Brasileira de Sinais (Libras) para que a comunidade surda e com deficiência auditiva possa conferir. Todo o conteúdo do Enem 2020 pode ser acessado através do canal do Youtube, no canal da instituição. A proposta faz parte da Política de Acessibilidade e Inclusão do Instituto, e tem como objetivo garantir que as oportunidades de participação de todos os grupos em seus exames e avaliações sejam amplas. O Inep tem publicado versões dos editais do Enem em libras desde 2013.

O participante com surdez, surdocegueira ou deficiência auditiva deve informar, no ato da inscrição, se utiliza aparelho auditivo ou implante coclear, assim, a vistoria no dia da prova será dispensada. Essa medida foi inserida no último ano e está mantida para este ano também. No momento da inscrição, o estudante também deve solicitar atendimento especializado e indicar quais itens serão necessários para que ele possa fazer a prova.

O Inep disponibiliza alguns recursos para esse público, como: videoprova em Libras, tradutor-intérprete de Libras, leitura labial e tempo adicional. Para comprovar a necessidade dos mecanismos de acessibilidade, o participante precisa apresentar laudos médicos, caso não tenha feito o Enem em anos anteriores utilizando esses recursos.

Nesta edição do exame, há um espaço para atendimento com a denominação de “especializado”, que pode ser utilizado também para gestantes, lactantes, idosos e estudantes em classe hospitalar. Os participantes que necessitarem de atendimento especializado devem solicitá-lo durante a inscrição, que acontece entre 11 e 22 de maio, na Página do Participante. A decisão será divulgada no dia 29 de maio. Caso o pedido seja negado, haverá um período para apresentação de recursos.

*Com informações do Inep