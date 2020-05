Isolamento social cai 7% em Botucatu, com 68 mil pessoas em quarentena

O índice chegou a 47% na medição, queda de 7% em comparação ao registrado no domingo, 10

Por Flávio Fogueral

O isolamento social, medida adotada como forma para evitar o contágio pela covid-19, teve queda em Botucatu na segunda-feira, 11 de maio, conforme apontou levantamento do Sistema de Monitoramento Inteligente (SMI) do governo estadual. O índice chegou a 47% na medição, queda de 7% em comparação ao registrado no domingo, 10 de maio.

Com o número, 68.620 botucatuenses respeitaram a quarentena imposta pelo decreto estadual, que vai até 31 de maio. O cálculo é feito por meio de projeção do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de que Botucatu tem 146 mil habitantes.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o índice ideal para se evitar o contágio da covid-19 seria de 70%.

Estes indicadores são medidos pelo governo paulista em 104 cidades acima de 70 mil habitantes, por meio da análise de mobilidade dos telefones celulares. As informações são aglutinadas e anonimizadas sem desrespeitar a privacidade de cada usuário. Os dados de georreferenciamento servem para aprimorar as medidas de isolamento social para enfrentamento ao coronavírus.

Botucatu contabiliza 109 casos confirmados de covid-19 com 5 óbitos. Trinta e uma pessoas foram curadas da doença.