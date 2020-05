Reparos no trecho onde cratera foi formada na Rondon são finalizados e rodovia liberada

Concessionário justificou o atraso por problemas enfrentados durante a pandemia da Covid-19

Do Leia Notícias

De acordo com a assessoria de imprensa da Concessionária Rodovias do Tietê, responsável pela administração da Rodovia Marechal Rondon, em Botucatu, foram finalizadas as obras no trecho do km 258, onde formou a cratera, entre São Manuel e Botucatu, em fevereiro deste ano.

O trânsito seria liberado na noite desta segunda-feira, 11. A Concessionário justificou o atraso por problemas enfrentados durante a pandemia da Covid-19.