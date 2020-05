São Manuel chega a 20 casos positivos de covid-19

59 casos foram descartados; ou seja, não se tratam de casos relacionados a doença

Da Redação

A Diretoria Municipal de Saúde, atualizando o quadro de casos confirmados, suspeitos e descartados de coronavirus em São Manuel, nesta terça-feira, 12, informa que 89 casos foram notificados, sendo 59 descartados, sendo que 4 pacientes que necessitaram de internação se encontram no ambulatório do HC da Unesp (dois casos positivos e dois suspeitos que aguardam resultados de exames) e 1 paciente suspeito na enfermaria do hospital local (também aguardando resultado de exame).

O resumo de todos os 89 casos notificados de coronavirus na cidade se apresenta da seguinte maneira:

-59 casos foram descartados; ou seja, não se tratam de casos relacionados a doença;

-20 casos positivos, encontram-se na seguinte situação: 2 pacientes internados no ambulatório do Hospital das Clínicas da Unesp em Botucatu, 1 paciente em isolamento social se recuperando em sua residência, 16 estão curados e tivemos uma pessoa que veio a óbito;

-10 casos suspeitos aguardam exames sendo: 2 pacientes internados no ambulatório do hospital da Unesp em Botucatu, 1 caso na enfermaria COVID do hospital local, 1 óbito suspeito está aguardando o resultado do exame e os 6 demais casos encontram-se em isolamento social em suas residências; todos esperando ainda a confirmação dos resultados dos exames para coronavirus.

A população que apresenta Síndrome Gripal e não se enquadra para notificação e coleta de exame, de acordo com o Protocolo do Ministério da Saúde é acompanhada pela Equipe do Coronavírus de São Manuel e orientada quanto ao isolamento social de 14 dias.