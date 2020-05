Sobe para 120 o número de casos positivos do novo coronavírus em Botucatu

Além disso, o município contabiliza 5 mortes e 31 pessoas curadas da doença

Do Leia Notícias

O Secretário Municipal de Saúde de Botucatu, Dr. André Spadaro, divulgou nesta terça-feira, 12, que Botucatu teve um aumento de 11 casos positivos de Covid-19 e a Cidade conta agora com 120 casos positivo entre os munícipes.

De acordo com o Secretário, 19 pacientes de Botucatu estão internados nos hospitais da Cidade, entre confirmados e suspeitos. São 15 no Hospital das Clínicas e 4 no Hospital da Unimed.

Além disso, o município contabiliza 5 mortes e 31 pessoas curadas da doença.