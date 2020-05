Veja dicas de como aproveitar melhor aulas online

Da Redação

Para ajudar os educadores durante este período de quarentena e de aulas online, integrantes da Unidade de Ensino Superior e Graduação (Cesu) e do Grupo de Estudo de Educação a Distância (GEEaD) da Unidade do Ensino Médio e Técnico (Cetec), prepararam algumas dicas que podem garantir melhor aproveitamento dos alunos.

“O formato digital é uma oportunidade para professores e alunos focarem valores como autonomia e inovação”, afirma o diretor do GEEaD, Rogério Teixeira, sobre os aspectos positivos da experiência pela qual passam Etecs e Fatecs neste momento de isolamento social.

Para o diretor acadêmico da Cesu, André Braun, esta experiência vai contribuir para a transição do modelo tradicional de educação para um modelo híbrido, no qual parte dos cursos poderá ser oferecida no formato digital. “O distanciamento físico exige do educador um maior dinamismo e do aluno, uma postura menos passiva”, complementa.

Veja as dicas dos profissionais e educadores:

1. Aproveite as aulas online para transmitir uma mensagem de acolhimento e retomar os vínculos com a turma. Lembre-se que, por enquanto, as aulas remotas serão o principal contato entre vocês.

2. Use o máximo de objetividade e clareza para se comunicar. Nos primeiros encontros remotos com os alunos seja direto e explique como vão funcionar as novas regras. Diga claramente, por exemplo:

– se haverá ou não chamada;

– se terá atividade individual ou em grupo

– como serão as avaliações;

Mantenha sempre um canal aberto para avaliações e sugestões dos estudantes. As regras são importantes, mas podem ser flexíveis.

3. Explore outros formatos para as suas aulas, acrescentando, por exemplo, conteúdos gravados que podem ser indicados para exposição de matérias mais complexas. A gravação permite que o professor se prepare previamente para resolver uma fórmula complexa ou fazer um gráfico ou mapa relacionado ao tema do dia. Esse conteúdo ficará disponível para consulta na plataforma.

4. Conheça bem a plataforma Teams para usar as ferramentas com segurança e pertinência. Evite improvisos e aproveite os recursos disponíveis que possam ajudar nesta jornada.

5. Não se aventure. Por mais que você domine o assunto, o plano de aula é indispensável. Como no formato presencial, vale reforçar que a aula deve ter começo, desenvolvimento e fechamento.

6. Uma sugestão para manter a atenção dos alunos mesmo a distância é planejar a aula em três momentos principais: primeiro sensibilize e engaje a turma, explicando por que vai falar sobre aquele tema. Depois faça uma explanação do conteúdo e terceiro ponto é o fechamento, quando o aluno pode ser estimulado a opinar sobre o assunto. Esta estratégia de sala certamente vai funcionar também no virtual.

7. Mescle momentos de explanação e de participação dos estudantes. Educação online não pode ter mão única. No ambiente digital, a interatividade é essencial para manter a atenção do aluno e garantir audiência.

8. Explique aos alunos que as atividades práticas previstas na grade curricular serão dadas num outro momento. Sinalize que algumas demonstrações e simulações são possíveis de serem feitas com a ajuda da tecnologia. Já os experimentos e testes ficarão para o período de retorno à escola.

9. Procure encarar este momento como uma nova experiência. Os alunos gostam de videoaulas e o isolamento social trouxe a tecnologia para a sala de aula. Esse ambiente virtual favorece o acesso a novos aprendizados e dá uma mostra de como funciona o mercado de trabalho.