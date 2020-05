Artesãos de Botucatu produzem máscaras para distribuição no transporte coletivo

O trabalho é totalmente voluntário

Da Redação

Artesãos de Botucatu se uniram em mais uma causa nobre no combate ao coronavírus. Integrantes da Casa do Artesão, Associação dos Artesãos e Associação dos Artesãos do Jardim Peabiru confeccionaram 550 máscaras de tecido, que serão doadas a passageiros do Transporte Coletivo na Cidade.

O trabalho é totalmente voluntário e conta com a coordenação da Secretaria Adjunta de Turismo.

“As artesãs do nosso município, de forma voluntária e generosa, se dispuseram a produzir essas máscaras. Vamos distribuir junto a Semutran no transporte coletivo. Já estamos adquirindo uma nova quantidade de tecido para a produção de mais unidades”, afirmou Augusto Tecchio, Secretário de Turismo.

A expectativa do grupo é que outras 5 mil máscaras sejam produzidas. As máscaras distribuídas são reutilizáveis, de uso individual, e devem ser higienizadas após duas horas de uso.

Instruções de uso e higienização

A máscara deve ser usada sempre cobrindo totalmente a boca e o nariz.

O Ministério da Saúde recomenda higienizar as máscaras de tecido, colocando-as de molho em uma solução de água e água sanitária por 20 minutos (2 colheres de água sanitária para 1 litro de água), e depois enxaguar. Quando estiver seca, a máscara deve ser passada e embalada em um saco plástico.

Antes de colocar a máscara, higienize as mãos com água e sabão ou álcool em gel.