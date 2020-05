Botucatu: dois casos positivos de coronavírus são identificados em testes feitos na comunidade

Botucatu agora possui 122 casos confirmados de covid-19, com 5 óbitos. Dos casos confirmados, 31 foram curados

Por Flávio Fogueral

A Prefeitura de Botucatu começou a testar a população de forma aleatória sobre a prevalência de covid-19. Ação visa detectar potenciais portadores da doença na comunidade e que sejam assintomáticos ou mesmo com poucos sintomas de síndrome gripal. Neste primeiro momento duas pessoas tiveram a confirmação de serem portadoras do novo coronavírus.

Ao todo foram realizados 343 testes em botucatuenses, escolhidos de forma aleatória, no sistema chamado de “imunidade de rebanho”, que visa mostrar a prevalência do vírus SARS-Cov2 em diferentes regiões da Cidade com o intuito de monitorar qual o grau de incidência do coronavírus. Tais resultados podem auxiliar, além da detecção e tratamento individual, a embasar cientificamente medidas de ação como isolamento social.

A coleta dos 1,4 mil testes teve início na terça-feira, 12 de maio. Serão 29 equipes da Secretaria Municipal de Saúde, compostas cada uma por 3 profissionais, que visitarão residências previamente sorteadas aleatoriamente, sendo que apenas um morador por residência será testado. As faixas etárias e sexo dos cidadãos que serão testados também já foram sorteados em cada setor.

Botucatu agora possui 122 casos confirmados de covid-19, com 5 óbitos. Dos casos confirmados, 31 foram curados.