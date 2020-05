Ex-funcionário tenta assaltar loja no Centro de Botucatu e agride mulher

Um homem de 54 anos entrou à força no estabelecimento, indo em direção a dois telefones celulares que estavam em um balcão

A Guarda Civil Municipal (GCM) atendeu a um caso de tentativa de furto e agressão consumada contra mulher em uma loja na Rua Amando de Barros. O fato ocorreu na manhã desta quarta-feira, 13 de maio.

Segundo consta no boletim da GCM, um homem de 54 anos entrou à força no estabelecimento, indo em direção a dois telefones celulares que estavam em um balcão. Uma funcionária, ao perceber que os aparelhos seriam furtados, tentou impedir o acesso do homem e também o ato. No entanto, o acusado passou a agredi-la desferindo dois socos na cabeça, vindo a derrubar a funcionária.

Durante a luta corporal um computador foi jogado ao chão, bem como diversos objetos. O homem ainda ameaçou a funcionária de morte e que incendiaria o local. Fugiu na sequência. A funcionária acionou a GCM que iniciou varredura pela região, localizando o homem que ainda portava os dois aparelhos.

O acusado foi encaminhado ao Primeiro Distrito Policial, sendo posteriormente recolhido ao Centro de Detenção Provisória de Itatinga.

Os nomes dos envolvidos não foram divulgados devido a lei federal 13.869, conhecida por Lei do Abuso de Autoridade, em vigor desde janeiro de 2020.