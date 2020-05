Polícia Militar prende 4 por tráfico de drogas em Botucatu; foram 19 quilos de pasta para crack

Operação policial ocorreu após denúncia anônima e envolveu perseguição aos acusados

Da Redação

A Polícia Militar registrou na madrugada desta quarta-feira, 13 de maio, grande apreensão de entorpecentes em Botucatu. Ação resultou ma prisão de quatro pessoas, que estavam com 19 quilos de pasta base para crack, um quilo de maconha e 600 gramas de cocaína.

Apreensão ocorreu após denúncia anônima, dando a informação de que uma pessoa em um Fiat Uno- com placas de Botucatu- faria o transporte dos entorpecentes. Com isso, policiais monitoraram as rodovias da região, sendo que o acusado foi encontrado no quilômetro 205 da Rodovia Castello Branco (SP 280) em Itatinga. Ao perceber a presença da polícia, empreendeu fuga, sendo perseguido.

Ao ter a abordagem da polícia, foram encontrados 18 quilos de pasta base para crack. Indagado, o motorista frisou que a operação de tráfico contava com outro carro que, efetivamente, estava com mais drogas. No caso, um GM Celta, cujo motorista percorria os trechos de forma antecipada para informar se havia viaturas policiais na região.

O GM Celta teve abordagem na Avenida José Ítalo Bachi, no Jardim Aeroporto. Durante abordagem, tanto o motorista quanto a passageira confessaram o transporte da carga. Além disso, admitiram que em suas residências havia mais entorpecentes. Em uma das casas outra mulher foi presa pelo crime de tráfico.

As quatro pessoas envolvidas no crime são residente em Botucatu: os dois homens de 35 e 41 anos, bem como as mulheres de 28 e 38 anos foram presos em flagrante e encaminhados à Dise. Com eles foram apreendidos 19 quilos (em 18 tijolos) de pasta base de crack, 1,3 quilo de maconha, 600 gramas de cocaína e quantidade em dinheiro não informada.

Os nomes dos envolvidos não foram divulgados devido a lei federal 13.869, a conhecida Lei do Abuso de Autoridade, em vigor desde janeiro de 2020.