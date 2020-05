São Manuel não terá enfeites para o Corpus Christi devido à pandemia

Em reunião na Prefeitura de São Manuel na última terça-feira, 12, que contou com as presenças do prefeito Ricardo Salaro Neto, dos padres Laudo Corrêa, Carlos Ferreira dos Santos e Max da Silva Otaviano, representantes das paróquias São Manuel, Nossa Senhora da Consolata e do Santuário Nossa Senhora Aparecida, ficou decidido pelo cancelamento dos enfeites das ruas em comemoração à Corpus Christi 2020, em razão das questões envolvendo a pandemia do COVID-19, que não permite aglomerações de pessoas.

Mesmo sem a realização dos tradicionais enfeites, o evento religioso será comemorado no dia 11 de junho, com a realização de uma carreata, com saída as 9h00, que irá percorrer todo o trajeto da procissão, onde seriam decorados os tapetes e passadeiras, estendendo-se por outras ruas da cidade, com a presença do Santíssimo, onde a população poderá se postar a frente de suas casas para receber a bênção.