Anhembi inaugura letreiro turístico e presta homenagem a profissionais da Saúde

O letreiro turístico deve se tornar uma nova atração do município que, desde 2019 é MIT

Da Redação

Anhembi eternizou nesta quinta-feira, 14, o trabalho de seus profissionais da Saúde em uma homenagem fixada na orla das lagoas, próximo ao Rio Tietê no Parque Ecológico Zezinho Nascimento. O objetivo é agradecer o trabalho desenvolvido por eles durante a pandemia do Coronavírus. O letreiro turístico instalado no local com os dizeres “Eu Amo Anhembi” foi colorido com a mão de cada um dos cerca de 90 profissionais de todas as unidades do município.

“É uma forma singela de agradecer a cada um deles por toda sua dedicação nesta fase tão complicada que estamos vivendo. Eles arriscam suas vidas para salvar as nossas. O nosso muito obrigado a todos vocês”, comentou o prefeito Miguel, emocionado durante sua fala.

No atual momento a cidade zerou o número de positivados do Novo Coronavírus, mas, até semana passada eram três o número de infectados. Durante o ato, o prefeito entregou uma placa dedicatória a todos os profissionais que foi fixada em uma base ao lado do letreiro.

O letreiro turístico deve se tornar uma nova atração do município que em 2019 conquistou o selo de MIT (Município de Interesse Turístico) e também esteve entre os finalistas do Prêmio Top Destinos Turísticos do Estado na categoria Turismo Religioso, já que possui uma das mais famosas e tradicionais festas do Divino Espírito Santo. A tendência é que a peça a lagoa fundo, além da nova ponte sobre o Rio Tietê formem um novo cartão postal.