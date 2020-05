Botucatu chega a 131 casos confirmados de Covid-19

Cidade ainda soma cinco óbitos decorrentes da covid-19, com 31 pessoas curadas

Por Flávio Fogueral

O secretário municipal de Saúde de Botucatu, André Spadaro, confirmou o aumento no número de casos de covid-19, doença respiratória aguda provocada pelo novo coronavírus, no município. Nesta quinta-feira, 14 de maio, o total de botucatuenses que contraíram a patologia chegou a 131.

Os novos casos foram encontrados em testes feitos na comunidade em pacientes feitos com sintomas de síndrome gripal. Foram quatro pessoas positivas à covid-19, fazendo com que, desde o início da testagem na população, 64 confirmações ocorreram. Descartados somam 711.

Em outro rastreamento junto à população foram identificados mais três botucatuenses com a doença.

Com isso, as unidades de saúde referenciadas para assistência possuem 22 internações, sendo 18 no Hospital das Clínicas (vinculado ao SUS) e quatro no Hospital Unimed. Ainda, seis pessoas estão em cuidados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Botucatu ainda soma cinco óbitos decorrentes da covid-19, com 31 pessoas curadas.