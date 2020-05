Botucatu: mulheres são presas por transportar drogas em ônibus circular

Drogas estavam escondidas em duas bolsas

Da Redação

A Polícia Militar da região atendeu a mais um caso de tráfico de entorpecentes. O fato ocorreu por volta das 18 horas desta quarta-feira, 13 de maio, em um ônibus circular intermunicipal que fazia o trajeto Botucatu a Itatinga. Na ocasião, duas mulheres foram presas transportando dois tijolos de maconha.

A apreensão ocorreu após denúncia anônima de que as passageiras possuíam entorpecentes no interior de suas bolsas e que levariam a droga até Itatinga. A polícia fez a parada do coletivo na entrada do município, onde passaram a revistar os passageiros. As mulheres então tentaram esconder as bolsas embaixo do banco.

No entanto, foram localizados os dois tijolos de maconha, com peso aproximado de um quilo. Durante busca minuciosa feita por uma policial feminina foram localizadas mais 03 porções da mesma droga nas vestes de uma delas.

Ambas foram presas e estão à disposição da Justiça. Os nomes das envolvidas não foram divulgados devido a lei federal 13.869, a conhecida Lei do Abuso de Autoridade, em vigor desde janeiro de 2020.