Do Leia Notícias. Fotos Pedrinho Gobbo

Um acidente no final da manhã desta quinta-feira, 14, interditou parte da Avenida Dante Delmanto em Botucatu. De acordo com informações, o motorista de um caminhão perdeu o controle e bateu em um poste no canteiro central.

Grande parte da fiação foi arrancada, assim como o poste. O caminhão foi parar na pista contrária. Segundo relatos, o motorista passa bem. A causa do acidente não foi informada.