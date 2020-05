Ocupação dos leitos de UTI para Covid-19 no Hospital das Clínicas de Botucatu chega a 87%

Do Leia Notícias

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) atualizou nesta quinta-feira, 14, as informações sobre o número de pacientes internados, não somente de Botucatu, mas também de toda a região. São pacientes com casos positivos e com suspeita de Covid-19.

De acordo com HC, a ocupação dos leitos de UTI exclusivos para Covid-19 está alta e subiu de 56%, ontem, para 87% hoje. Segundo a tabela divulgada, 14 dos 16 leitos de UTI estão ocupados. Deste total, 5 são casos positivos e 9 suspeitos da doença.