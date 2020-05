Quase 20 mil pessoas receberam vacina contra a gripe em Avaré

A meta é imunizar 32.236 mil munícipes

A Campanha Nacional de Vacinação Contra Influenza (gripe) já imunizou aproximadamente 60% do total esperado em Avaré. A informação é da Secretaria Municipal da Saúde. De acordo com o mais recente balanço divulgado pela pasta, 19.340 mil pessoas receberam a dose. A meta é imunizar 32.236 mil munícipes.

Iniciada na segunda-feira, 11, a terceira fase e última fase da campanha será dividida em duas etapas. A primeira tem foco nas pessoas com deficiência, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e mães no pós-parto (até 45 dias).

A segunda etapa, que ocorre entre 18 de maio e 5 de junho, inclui professores das escolas públicas e privadas e adultos de 55 a 59 anos de idade.

Balanço

Em Avaré, foram vacinados 2.776 trabalhadores da saúde, 88,52% do esperado. Entre adultos de 55 a 59 anos, a imunização chegou a 419 munícipes (9,89% do total esperado). No caso dos idosos, a imunização superou a meta e chegou a 11.577 pessoas, o que representa 107,98% do total previsto.

Além disso, 2.570 pacientes com comorbidades receberam a imunização, bem como 327 funcionários do sistema prisional e 507 integrantes das forças de segurança e salvamento.

Ainda de acordo com o balanço, foram vacinados 330 caminhoneiros, 1.489 pessoas que fazem parte da população privada de liberdade, 57 professores e 76 munícipes que pertencem a grupos sem comorbidades.

Locais de vacinação

A Campanha de Vacinação contra a Influenza acontece de segunda a sexta-feira, das 8 às 11 horas, exclusivamente em unidades escolares de Avaré.

O objetivo é evitar aglomerações em unidades de saúde, afirma a pasta. Confira os locais abaixo.

EMEB “Dona Anna Novaes de Carvalho” (Rua Paraná, nº 2155, Bairro do Braz)

EMEB “Professor Carlos Papa” (Rua Zico de Castro, nº 1235, Bairro Jardim Tropical)

EMEB “Professor Clarindo Macedo” (Rua Dona Dorita nº 222, Jardim Paineiras)

EMEB “Maneco Dionísio” (Praça Juca Novaes, nº 1141, centro)

EMEB “Orlando Cortez” (Rua Francisco Medaglia, nº 32, Vila Operária)

EMEB “Ulisses Silvestre” (Rua Júlio Jacob da Rocha, nº 71, Vera Cruz)

EMEB “Norma Lilia Pereira” (Rua Maria Joaquina Fonseca Pereira, nº 525, Santa Mônica)