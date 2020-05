Ação neste sábado (16) na Catedral arrecadará doações a famílias afetadas pela pandemia

Os materiais beneficiarão entidades e famílias necessitadas

Da Redação

Neste sábado, 16 de maio, a Pastoral da Crisma da Catedral Metropolitana realizará arrecadação de alimentos e materiais diversos que serão doados. Ação será das 9 as 16 horas no Largo da Catedral Metropolitana, sendo que as doações poderão ser feitas por meio de drive-thru.

Os materiais beneficiarão entidades e famílias necessitadas. Serão arrecadados alimentos não perecíveis; itens de higiene pessoal; fraldas geriátricas e produtos de limpeza.