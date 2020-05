Atendimento presencial nas repartições municipais permanece suspenso até dia 31

A medida não se aplica aos equipamentos de saúde e de segurança

Da Redação

O prazo de suspensão dos atendimentos presenciais das repartições públicas municipais foi prorrogado. A medida, que tem como objetivo evitar aglomerações nos prédios da Prefeitura e evitar o risco de contágio do coronavírus da população, seguirá até o próximo dia 31 de maio.

A medida não se aplica aos equipamentos de saúde e de segurança. Os serviços realizados ao ar livre, como os desempenhados pela Secretaria de Infraestrutura (obras, limpeza pública, zeladoria, jardinagem, e outros) também continuarão a ser executados sem alterações.

“A Prefeitura também está fazendo a sua parte na prevenção do contágio do coronavírus. Reconhecemos a importância do isolamento social, nossos servidores continuarão trabalhando de casa, mas sem deixar de oferecer os serviços que a população precisa”, afirma o Prefeito Mário Pardini.

Servidores municipais, mesmo com o fechamento dos prédios públicos, continuarão atuando de casa, em sistema de home office. O contato entre a população e o serviço público poderá ser feito através dos telefones e endereços de e-mail (DECRETO).