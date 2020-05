Bauru prorroga data de vencimento da 2ª parcela do IPTU

Fica alterado, de 15/05 para 29/05/2020, o vencimento da 2ª parcela do IPTU

Da Redação

Considerando os prejuízos econômicos decorrentes da pandemia provocada pelo Coronavirus (COVID-19) e do isolamento social, a Prefeitura de Bauru, através da Secretaria de Economia e Finanças prorrogou o vencimento da 2ª parcela do IPTU.

Para os contribuintes em geral:

Fica alterado, de 15/05 para 29/05/2020, o vencimento da 2ª parcela do IPTU. Para os contribuintes que optarem pelo recolhimento no novo vencimento (29/05) deverão efetuar a impressão de boleto para pagamento no site da Prefeitura de Bauru www.bauru.sp.gov.br/iptu .

Para o contribuinte que tenha sofrido perda de renda, receita ou salário decorrente das medidas de enfrentamento da pandemia provocada pelo coronavírus (Covid-19):

Poderá efetuar a opção para pagamento prorrogado da 2ª parcela do IPTU do exercício de 2020 para dia 21/12/2020, no período de 18/05/2020 a 29/05/2020, no site da Prefeitura Municipal de Bauru www.bauru.sp.gov.br/iptu

Para efetuar a opção, o contribuinte deverá declarar que sofreu perda de renda, receita ou salário decorrente das medidas de enfrentamento da pandemia provocada pelo coronavírus (Covid-19), ficando responsável pela declaração nos termos da Lei. O boleto para pagamento deverá ser impresso no site da Prefeitura Municipal de Bauru, após concluída a opção da prorrogação.