Botucatu: 140 pessoas contraíram coronavirus, segundo boletim oficial

Município ainda teve a sexta morte pela doença

Por Flávio Fogueral

O secretário de Saúde de Botucatu, André Spadaro, confirmou que o município atingiu nesta sexta-feira, 15 de maio, a marca de 140 pessoas infectadas pela Covid-19.

Segundo o gestor, estes números foram obtidos pela confirmação hoje de sete novos casos nos testes realizados junto a comunidade. Desde que a ação teve início, em meados de abril, foram detectados 71 botucatuenses com a doença. Em contrapartida, 771 exames analisados pelo Hemocentro de Botucatu apontaram negativos ao coronavírus.

Além disso, mais dois casos foram encontrados em outra análise feita junto a comunidade, que serve para identificar o potencial do contágio pela Covid-19. De acordo com Spadaro, dos 1400 testes, sete foram positivos, número este que foi considerado como de alto risco de transmissão a população.

Botucatu também teve nesta sexta-feira (15) o sexto óbito em decorrência da patologia. Trata-se de um homem na faixa de 80 anos e que estava internado há cinco dias no Hospital das Clínicas. O número de curados permanece inalterado, em 31.

Além disso, 22 botucatuenses (com a doença ou suspeitas) estão internados para assistência médica. São dezessete no Hospital das Clínicas e cinco no Hospital Unimed. Desse total, seis pacientes recebem cuidados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).