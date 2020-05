Campanha do Agasalho 2020 distribuirá roupas arrecadas durante fortes chuvas

Não será necessária a doação neste período

Da Redação

Com a proximidade do inverno, todos os anos os botucatuenses se mobilizam para doar roupas, agasalhos, calçados e cobertores a quem mais precisa através da Campanha do Agasalho.

Porém, neste ano de 2020, por conta da imensa arrecadação realizada no mês de fevereiro, após as fortes chuvas que atingiram a Cidade e desabrigaram dezenas de famílias, não será necessária a doação neste período.

“O povo de Botucatu provou ser extremamente solidário durante as fortes chuvas. A arrecadação foi tamanha, que mesmo tendo suprido todas as famílias prejudicadas, ainda nos restaram roupas, calçados e até cobertores para entregarmos as famílias mais vulneráveis durante a Campanha do Agasalho”, afirmou a Presidente do Fundo Social de Solidariedade, Pida Pardini.

As famílias que necessitam das doações poderão procurar os pontos de distribuição do dia 01 ao dia 07 de junho, das 8 às 15 horas, nos seguintes locais:

– Instituto Floravida: Rua Hermes da Fonseca n° 542, Jardim Monte Mor;

– Associação Fraternal Pelicano (Afrape): Rua Donato di Credo n° 796, Vila Ferroviária;

– Associação Maranata: Avenida Professor Antonio Sidney Ribeiro de Faria n° 303, Jardim Maria Luiza;

– Associação Ide de Assistência a Infância e a Juventude: Rua José Moreira Leite n° 28 , Cohab V;

– Creche e Berçário Criança Feliz: Avenida Francisco de Oliveira Leite n° 620, Jardim Peabiru;

– Núcleo Assistencial “Joanna de Angelis”: Rua Professor Armando Ognibene n° 690, Jardim Brasil;

– Ação da Cidadania de Botucatu: Rua Silvio Trevisani n° 389, Jardim Botucatu – Rubião Junior;

– Núcleo de Transformação Social (Nutras): Avenida Milton Aparecido Oliveira n° 14, Jardim Santa Eliza;

– Associação Perola Negra: Rua Francisco Witzler Filho n° 965, Parque Marajoara;

– Cáritas Arquidiocesana de Botucatu: Rua Doutor Costa Leite N° 616, Centro; e Rua Mário Figueiredo n° 76, Jardim Reflorenda e Rua Carlos Bauer Filho n° 435 – Jardim Brasil;

– Vila dos Meninos Sagrada Família: Rua Coronel Fonseca n° 205, Jardim Bom Pastor.

O Fundo Social permitirá que apenas uma pessoa da família retire as doações. Não será permitida a retirada de roupas e agasalhos por pessoas que não estiverem portando máscaras.

Mais informações:

Fundo Social de Solidariedade

Rua José Barbosa de Barros, 120 – Vila Jahu

Telefones: 3811-1524