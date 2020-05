Pardinho recebe 180 testes rápidos de covid-19

O primeiro Teste Rápido para COVID-19 em Pardinho ocorreu na quinta-feira, 14 de maio

Da Redação

O Ministério da Saúde (MS) destinou ao município de Pardinho 180 testes rápidos que foram recebidos esta semana e serão utilizados para diagnosticar os casos de covid-19. Estes testes visam contribuir com a antecipação do retorno seguro ao trabalho de todos os profissionais que estão na linha de frente e também para acompanhamento mais específico dos idosos.

Quem poderá fazer o teste: Profissionais de Saúde ativos, profissionais de segurança (agentes da Guarda Municipal, polícias Militar e Civil) e idosos acima de 60 anos.

Para realização do teste as pessoas deste grupo recomendado pelo MS deverão apresentar sintomas de síndrome respiratória iniciados há pelo menos 8 dias como: febre, tosse, congestão nasal, dor de garganta e dificuldade para respirar e estar no mínimo 72 horas sem sintomas gripais (assintomático). Os testes são feitos a partir do oitavo dia do início dos sintomas.

Os profissionais da Saúde de Pardinho já são capacitados para realizarem diversos testes como o HIV e sífilis e, no momento estão recebendo instruções sobre o manuseio e o fluxo correto para a realização dos exames relacionados ao novo coronavírus.

O primeiro Teste Rápido para COVID-19 em Pardinho ocorreu na quinta-feira, 14 de maio, com resultado Negativo, e nos próximos dias conforme forem realizados mais testes a saúde estará divulgando os resultados no Boletim Epidemiológico no Facebook, na Página da “ Coordenadoria de Saúde de Pardinho”.

Para dúvidas e orientações entrar em contato com Vigilância Epidemiológica de Pardinho através do telefone: (14)99850-9105