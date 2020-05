Botucatu: casos confirmados de covid-19 passam a 148

Aumento deve-se a oito testes realizados diretamente na comunidade e que apontaram positivos

Por Flávio Fogueral

O número de pessoas contaminadas com a covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, chegou a 148 em Botucatu, confirme boletim emitido na noite deste sábado pelo secretário da Saúde, André Spadaro. O aumento deve-se a oito testes realizados diretamente na comunidade e que apontaram positivos para a enfermidade.

Foram realizados 903 testes em pacientes com algum sintoma de síndrome gripal e referenciados pela Central Coronavírus. Desse total, 79 apontaram para a presença do vírus SARS-Cov2, enquanto que 824 botucatuenses deram negativo a enfermidade. Neste sábado foram mais oito pessoas diagnosticados com a covid-19.

Quanto à ocupação em unidades de saúde o município tem, até esta noite, vinte pessoas internadas. São quinze no Hospital das Clínicas de Botucatu (HCFMB), referenciada ao Sistema Único de Saúde (SUS) e cinco no Hospital Unimed. Ainda, há cinco botucatuenses em assistência em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no HC.

O município ainda registrou seis óbitos pela covid-19, com 32 altas hospitalares.