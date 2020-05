Botucatu: levantamento epidemiológico indica que mais de 880 pessoas podem ter contraído covid-19

Segundo o secretário municipal da Saúde, André Spadaro, foram 1414 testes realizados

Por Flávio Fogueral

Ao menos 880 pessoas já teriam sido infectadas com o vírus SARS-Cov2, agente causador da covid-19 em Botucatu. Este é o resultado inicial do levantamento epidemiológico que a Prefeitura de Botucatu realizou na última semana na Cidade e que se encerrou na sexta-feira, 15 de maio.

Segundo o secretário municipal da Saúde, André Spadaro, foram 1414 testes realizados de forma aleatória- chamados de “imunidade de rebanho”- em munícipes, com 0,5% desse total apresentando casos positivos de covid-19. Ou seja, botucatuenses que em algum momento contraíram o vírus e criaram anticorpos do mesmo. Em muitos casos o portador do coronavírus é assintomático, não apresentando qualquer sinal característico da doença.

De acordo com Spadaro, aplicando o percentual dos testes (0,5%) perante à população estimada pelo IBGE (Instituti Brasileiro de Geografia e Estatística) para Botucatu de 146.497, significa estimativa de 732 pessoas tenham se infectado pelo coronavírus e que agora apresentam anticorpos. “Existe a estimativa de que um em cada duzentos habitantes estariam infectados com a doença”, sintetiza. “Se considerar que a sensibilidade do teste aplicado, de 10 pessoas que são sabidamente positivas, oito são detectadas. A sensibilidade passa a ser de 80%”, salientou o secretário.

Para ele o número da análise pode estar subestimado em 20%, sendo que a perspectiva é que 880 pessoas possam já estar infectadas em Botucatu, apresentando anticorpos. “Ou seja, um entre cada 146 botucatuenses pode estar com a covid-19”, ressaltou Spadaro.

Os índices oficiais apontam que 148 botucatuenses contraíram a covid-19, com seis óbitos e 32 altas.