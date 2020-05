Botucatu: Prefeitura contrata 150 leitos de UTI na rede privada de saúde para atender casos de Covid-19

Medida visa dar suporte a um possível aumento repentino nos casos de covid-19 na população

Por Flávio Fogueral

Para atender a um possível aumento na demanda de leitos hospitalares para atendimento a pacientes com covid-19, a Prefeitura de Botucatu formalizou na sexta-feira, 15 de maio, contratação de 150 diárias de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e mais 150 de enfermaria junto à rede privada de saúde.

O contrato foi assinado entre Prefeitura e Unimed, gestora do serviço de assistência do hospital referenciado da rede privada. Não foi informado o valor do contrato. Segundo informado pelo prefeito Mário Pardini (PSDB) em sua rede social, o Poder Público “irá desembolsar qualquer custeio se realmente for necessário utilizar este serviço, que também pode ser expandido em 50%”.

O acionamento dos leitos ocorrerá, segundo o prefeito, em caso de indisponibilidade de leitos para atendimento a casos de covid-19 no Hospital das Clínicas, unidade referenciada pelo Sistema Único de Saúde (SUS). “Considerando o tempo médio de ocupação de leitos dos casos mais graves de coronavírus, que é de 2 semanas, essa nova ação aumenta a capacidade do atendimento em até 10 pacientes graves por mês”, salientou Pardini.