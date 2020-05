Educação de SP disponibiliza ferramentas online gratuitamente para toda a rede

Da Redação

Durante o período de isolamento social, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo tem se amparado nas tecnologias digitais para garantir o estudo dos 3,5 milhões de alunos. Contudo, não é só durante a pandemia de COVID-19 (doença causada pelo novo coronavírus) que a pasta busca parcerias para proporcionar inovação a rede estadual. Uma ação de sucesso é com a Microsoft, que disponibiliza gratuitamente o pacote Office 365 para alunos, professores e servidores da rede estadual.

Para ter acesso ao pacote, é preciso possuir e-mail institucional da Educação de São Paulo, disponível para todos os funcionários e estudantes, que pode ser obtido na Secretaria Escolar Digital (https://sed.educacao.sp.gov.br/). Com esse e-mail, basta acessar o Portal da Microsoft (https://portal.microsoftonline.com) e selecionar a opção “Instalar o Office”.

Após o download, é necessário permitir a execução do arquivo no computador, seguir os passos solicitados, aguardar o término da instalação e começar a usar o Office.

O pacote Office 365 contém os programas de referência utilizados no mundo inteiro, como Word, PowerPoint e Excel, que podem ser baixados em até cinco dispositivos diferentes, como PCs e dispositivos moveis. A parceria ainda disponibiliza espaço na “nuvem” que permite salvar documentos online para ter o acesso remoto, ideal para quando voltarem as aulas presencias.

Parceria

Outra grande parceria da secretaria é com a Google, que também disponibiliza e-mail institucional para servidores e alunos, permitindo acesso ao Google Forms, Google Docs, Google Sheets, Google Drive e Google Classroom, entre outras plataformas da empresa. A conta institucional Google pode ser encontrada após o login na Secretaria Escolar Digital, no canto superior direito.

No caso dos alunos, se o e-mail não estiver aparecendo, os estudantes devem abrir uma ocorrência no Portal de Atendimento – SED (https://atendimento.educacao.sp.gov.br/). Na descrição, é necessário informar nome completo e RA.

Durante a pandemia, o Google Classroom é uma das ferramentas mais escolhidas por professores para compartilhar conteúdo com os estudantes. Por isso a CITEM (Coordenadoria de Informação, Evidência, Tecnologia e Matrícula) desenvolveu junto à Google uma forma de acesso ao Classroom dentro do aplicativo Centro de Mídia de SP (CMSP), que possui dados móveis patrocinados pela Secretaria da Educação. Assim, quando o Classroom for utilizado dentro do CMSP, não haverá nenhum custo ao usuário.