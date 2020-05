Entidades se unem para ajudar famílias afetadas pela covid-19 em Botucatu

Foram distribuídas 800 cestas básicas

Da Redação

A Pandemia de COVD-19 trouxe, além da triste quantidade de doentes e mortos, uma grave situação econômica para inúmeras famílias de todo o país. Em Botucatu, não poderia ser diferente, diversas pessoas têm procurado ajuda tanto no sistema de Assistência Social da cidade, quanto junto às entidades beneficentes que historicamente têm ajudado pessoas em situação de risco e vulnerabilidade social. Botucatu conta, efetivamente, com uma importante e estruturada rede de apoio e solidariedade e ela tem mostrado resiliência e união no combate à pandemia.

Desde março, entidades sociais de Botucatu se reuniram, mobilizadas pelo Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional do município (COMSAN), para organizar uma força tarefa de ajuda às famílias das periferias da cidade que sofreriam mais com o impacto econômico da Pandemia. O objetivo principal foi o de ajudar a minimizar estes impactos entendendo que a administração pública estava sobrecarregada com a demanda crescente de pedidos de ajuda. Segundo a Assistência Social do município, cerca de 11 mil famílias solicitaram cestas básicas ao município em Abril de 2020, cerca de 10 vezes mais que o habitual.

Organizadas, estas entidades abriram três frentes fundamentais e já atenderam mais de 800 famílias em Botucatu. O primeiro passo foi mapear agricultores com excedente de produção de alimentos e encaminhá-los para os mais necessitados por meio do banco de alimentos, depois, junto a uma empresa local, as entidades desenvolveram um programa de ajuda mútua que aproxima, de forma descentralizada e independente, doadores e necessitados, programa este que se encontra ativo e funcionando (www.acidadecontraocoronavirus.com.br) .

Durante os meses de abril e maio, o grupo abriu uma nova frente de ajuda e conseguiu apoio financeiro junto a Fundação Banco do Brasil para a compra de 800 cestas básicas. A Associação Biodinâmica foi procurada pela FBB para colaborar na execução da campanha “Ajuda Humanitária – Coronavírus COVID-19”, na qual a BB Seguridade (BB Seguros) e o banco BV, empresas do conglomerado Banco do Brasil, além da cooperativa de crédito COOPERFORTE, destinaram recursos à FBB para apoiar ações de prevenção e combate ao COVID-19 (https://coronavirus.fbb.org.br/ ).

Para viabilizar a entrega das cestas, o COMSAN contatou 22 entidades sociais para atender 800 famílias em vulnerabilidade social na cidade. O COMSAN criou uma comissão que ajudou no contato com os mercados locais e o banco de alimentos ajudou na recepção e distribuição dos hortifruti. O recurso da FBB no valor de R$ 95.720,00 foi integralmente usado para aquisição das 800 cestas que foram entregues na semana passada e finalizada esta semana. A compra foi feita apenas em pequenos mercados locais. A proposta de cesta da FBB envolveu alimentos não perecíveis como arroz, feijão, farinha de trigo e outros e produtos de higiene como detergente e papel higiênico. Conseguimos mudar de óleo de soja para óleo de girassol (para não usar soja transgênica) e incluímos na cesta quase 5 toneladas hortifruti de alguns produtores de Botucatu, sendo 80% de produtores orgânicos.

Para que esta ação acontecesse foram necessárias muitas horas de empenho de cada membro do grupo, desde a identificação, contato e cadastramento das famílias beneficiárias, o recolhimento de doações complementares para a complementação da cesta básica, logística e entrega dos produtos. Vale destacar a iniciativa de arrecadação de livros, que foram distribuídos juntamente com cada uma das 800 cestas com a mensagem: “O livro pode ser um bom amigo nesta quarentena! #FiqueEmCasa”.

Segundo Rodrigo Machado Moreira, presidente do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, “o apoio da Fundação Banco do Brasil – FBB, Banco do Brasil, da BB Seguros e do banco BV, foi fundamental para a aquisição das cestas básicas, mas sem a ajuda das entidades de Botucatu e do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, estas doações não seriam viáveis.” Ele comenta, também, que a participação da Associação Brasileira de Agricultura Biodinâmica foi determinante por ser a articuladora, receptora e gestora do recurso junto a FBB. Ele falou, ainda, que o grupo pretende que outras instituições façam também esta ponte entre o doador e o grupo de ajuda que foi criado, para os próximos meses.

Outras entidades sociais foram importantes na gestão coordenada desse processo, tais como: o INTERSSAN Centro de Ciência e Tecnologia da UNESP de Botucatu, a Cáritas Arquidiocesana de Botucatu, o Sítio Beira Serra, o Banco de Alimentos de Botucatu, o Instituto Giramundo Mutuando e o Centro de Lazer Nova Aurora. Sendo outros apoios também essenciais, tais como: o Instituto de Biociência da UNESP/Botucatu, a Usina São Manuel, o Sebo Alfarrábio, o Supermercado Manzini, a Positiv.a, Máscaras Esperança, Papelaria Lápis e Papel, Blow Pet Transformações Plásticas e Sabão Fops.

Segundo o presidente do COMSAN, por fim, tão importante quanto as organizações mencionadas, foi a decisiva participação das entidades (listadas abaixo) que protagonizaram essa ação articulada e fizeram com que ela fosse possível, mostrando, mais uma vez, que as soluções para os problemas coletivos são igualmente coletivas.

Entidades que participaram da iniciativa:

Afrape Sede e Afrape Rubião Jr

Associação Comunitária João de Barro

Associação Espiritual Terreiro Pena Vermelha

Associação Ide

Associação Perola Negra

Cáritas Arquidiocesana de Botucatu

Casa das Meninas

CEAK – Casa Espirita Allan Kardec Residência Inclusiva

Centro de Convivência do Idoso Aconchego

Centro de Lazer Nova Aurora

Centro de Recuperação Desafio Jovem Ceifeiro

Centro Espírita Caminho de Luz

Cooperativa de Agentes Ambientais de Botucatu

Instituto Giramundo Mutuando

Instituto Ruach

Instituto Semeando o Futuro

Núcleo Assistencial Joanna De Ângelis

Nutras

Projeto Preservando o Futuro – Ação da Cidadania de Botucatu

Vila dos Meninos