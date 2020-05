Prefeito de Itatinga aciona polícia por causa de fake news

Áudio daria conta do recebimento de dinheiro para não se divulgar caso confirmado de coronavírus

Por Flávio Fogueral

O prefeito de Itatinga, João Bosco Borges, acionou a Polícia Civil neste sábado, 16 de maio, solicitando investigação e providências quanto a uma possível circulação de notícia falsa no município, a chamada fake news. O caso estaria relacionado diretamente à pandemia de covid-19.

Conforme declaração feita em sua rede social, Borges ressalta que circula um áudio em grupos de WhatsApp dando conta de que um funcionário de um supermercado itatinguense teria contraído o coronavírus. Ainda na gravação, há a menção de que o prefeito “um dinheiro para que não tomasse nenhuma providência”.

Borges registrou um Boletim de Ocorrência por injúria, calúnia e difamação e, ao lado do gerente do supermercado citado, ressaltou que o momento no município requer cautela para não se criar pânico ou desinformação junto à população.

“Vivemos uma época de incertezas, tristeza e medo das pessoas. Como se não bastasse ainda há aqueles que querem disseminar terror. O áudio diz que o funcionário está infectado e que eu teria recebido dinheiro para não fazer nada. Quero dizer a quem fez esta gravação que vim à delegacia e registrei este Boletim de Ocorrência. Já passei por diversos problemas em minha vida, nunca precisei me corromper. Não é em uma hora dessas, de medo, onde lidamos com a saúde e a vida das pessoas que eu seja corrompido”, salientou o prefeito itatinguense.

Até 13 de maio Itatinga tinha três casos confirmados de covid-19, com cinco casos em investigação.