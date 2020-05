Setor de agências de viagens lidera queixas durante pandemia, indica Procon-SP

Além das 6 mil queixas, o Procon-SP recebeu outros 9 mil registros, referentes a dúvidas

Da Redação

Entre meados de março e essa quinta-feira (14), a Secretaria Extraordinária de Defesa do Consumidor, o Procon-SP, registrou mais de 15 mil atendimentos de consumidores paulistas. O período compreende o avanço da pandemia de COVID-19, doença provocada pelo novo coronavírus, no estado. Do total de registros, 6 mil foram reclamações. Entre elas, o setor que recebeu mais queixas foi a de agências de viagens, com 3.231 reclamações.