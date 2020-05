Autor de acidente que matou motociclista não tinha habilitação

Motorista do carro, que não teve o nome divulgado, tem 26 anos, e trabalha como serviços gerais

Do Leia Notícias

O motorista, responsável pelo acidente que vitimou o frentista Reginaldo da Silva, de 42, no início da madrugada deste domingo, 17, foi preso por dirigir sem habilitação e estar alcoolizado.

De acordo com informações da Polícia, Reginaldo estava retornado para sua residência, após o trabalho em um posto de combustível, quando foi atingido por um veículo, que cruzou sua preferencial. Reginaldo foi lançado da moto e faleceu no local, na entrada do Jardim Caimã.