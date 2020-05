Botucatu: mulher ateia fogo em residência após discussão

Local foi interditado para avaliação. Não houve vítimas

Da Redação

Incêndio em uma residência na avenida Júlio Vaz Carvalho no início da tarde deste domingo, 17 de maio, mobilizou assistência do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil.

Segundo informações, a proprietária do imóvel teria ateado fogo na residência devido a uma discussão com o namorado. As chamas se espalharam pela residência, vindo a comprometer parte da estrutura.

Não houve vítimas, mas o imóvel foi interditado pela Defesa Civil e passará por avaliação.