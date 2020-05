Botucatu chega a 158 casos confirmados de covid-19

Além destes números, o município ainda registrou sete mortes e 33 altas hospitalares

Por Flávio Fogueral

Na atualização epidemiológica desta segunda-feira, 18 de maio, Botucatu alcançou a marca de 158 casos confirmados de covid-19, doença aguda causada pelo novo coronavírus, aumento de 6,57% em comparação com o registrado no domingo (17). A informação foi passada pelo secretário municipal de Saúde, André Spadaro.

Segundo o gestor, o aumento no número de casos decorre dos testes realizados diretamente na comunidade. Dos dez novos casos desta segunda-feira, oito foram detectados em exames da comunidade e dois de pacientes no Hospital Unimed.

Ainda nos testes junto à comunidade, onde pessoas com sintomas de síndrome gripal referenciadas pela Central Coronavírus (3811-1519) passam por testes. Do total desta ação, 88 casos foram positivos e 854 apontaram negativos para a presença do SARS-Cov2.

Botucatu tem 21 pessoas internadas com suspeitas ou confirmadas da covid-19. Dezenove estão no Hospital das Clínicas, vinculado ao Sistema Único de Saúde (SUS) e dois botucatuenses na rede privada. Estes dois últimos casos são confirmados com coronavírus.

Além destes números, o município ainda registrou sete mortes e 33 altas hospitalares.