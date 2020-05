Botucatu: funcionários da Havan fazem ato onde pedem reabertura da loja

Loja está fechada desde 23 de março

Flávio Fogueral

Funcionários da unidade da Havan de Botucatu realizaram na manhã desta segunda-feira, 18 de maio, manifestação a flexibilização do decreto municipal e estadual que limita o funcionamento do comércio tido como não essencial.

O ato reuniu mais de 50 funcionários em frente a Prefeitura de Botucatu. A concentração foi na Catedral Metropolitana, sendo que os colaboradores subiram a Avenida Dom Lúcio com ato final em frente a unidade da loja, na Avenida José Pedretti Neto.

A unidade de Botucatu está fechada desde 23 de março. Os funcionários pediram que a loja botucatuense possa atender novamente mediante as recomendações sanitárias.

O comércio em Botucatu atende somente em sistema de drive-thru ou delivery, mas permite apenas que lojas com menos de 750 metros quadrados funcionem neste momento. O decreto estadual expira em 31 de maio.

As limitações de atendimento são decorrentes do contágio de Covid-19. Botucatu possui 148 casos confirmados da doença, com sete mortes.