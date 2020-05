Prefeitura de Bauru entrega reforma do Ecoponto do Redentor/Geisel

Os locais não são destinados para descarte de lâmpadas e lixos doméstico, hospitalar e industrial

Da Redação

A Prefeitura de Bauru entregou, na sexta-feira (15), a reforma do Ecoponto do Jardim Redentor/Geisel. A iniciativa faz parte das ações do Executivo Municipal voltadas para a construção de uma cidade referência em tratamento de resíduos sólidos.

A reforma foi feita pela Associação de Catadores de Materiais Recicláveis (ASCAM), responsável pela gestão dos Ecopontos, que fez nova pintura do local, troca das louças do banheiro e de torneiras, realizou a pintura, colocou placas de identificação e reformou o muro.

Com a manutenção de espaços públicos que facilitam o descarte correto de resíduos sólidos, como os Ecopontos, a Prefeitura age de modo a promover uma cidade melhor em termos de saúde pública, qualidade de vida e limpeza. Isto porque o descarte e tratamento corretos dos resíduos diminuem a poluição e contaminação do meio ambiente, além de prevenir o surgimento de doenças que podem acometer a população.

O Ecoponto fica na Rua Noé Onofre Teixeira, quadra 3 e funciona, assim como os demais, de segunda a sábado das 7h às 19h e aos domingos e feriados das 8h às 16h.

Os espaços recebem descarte de recicláveis, resíduos de construção e jardinagem, móveis e eletrodomésticos, pneus e componentes de informática. Os locais não são destinados para descarte de lâmpadas e lixos doméstico, hospitalar e industrial.

Participaram da entrega os secretários municipais do Meio Ambiente, Airton Martinez e do Bem-Estar social, José Carlos Fernandes, o presidente do Comdema, Dorival José Corral e a presidente da Associação de Catadores de Materiais Recicláveis (ASCAM), Gisele Moreti, além de associados da ASCAM.

Confira a localização dos Ecopontos

Ecoponto Antonio Eufrasio de Toledo – Rua Sorocabana, quadra 2

Ecoponto Mary Dota – Rua Americo Finazzi, quadra 4

Ecoponto Jardim Redentor/Geisel – Rua Noé Onofre Teixeira, quadra 3

Ecoponto Pousada I – Rua 41, quadra 1 (Entre as Ruas Joaquim Gonçalves Soriano, quadra 5 e Maurício Pereira de Lima)

Ecoponto Edson Francisco da Silva – Rua Dulce Duarte Carrijo, quadra 4

Ecoponto Parque Viaduto, Rua Bernardino de Campos, quadra 28

Ecoponto Engenheiro Octávio Rasi – Rua Manoel Lopes Neves, quadra 1

Ecoponto Santa Edwirges – Rua Francisco do Rêgo Carranca, quadra 1