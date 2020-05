Tradicional festival de artes da Unesp de Botucatu conta com e-book e apresentações online

As produções são de autoria de alunos, servidores técnico-administrativos, professores da UNESP

Da Redação

Um e-book com desenhos, fotografias, poemas e outros gêneros textuais. A obra é fruto de um dos legados deixados pelo Festival Universitário de Artes (Feunart) realizado em 2019 e promovido pelo Centro Acadêmico Pirajá da Silva (CAPS) com apoio do Comitê de Ação Cultural (CAC) da Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB|Unesp).

As produções são de autoria de alunos, servidores técnico-administrativos, professores da UNESP e pessoas da comunidade de Botucatu. “É muito importante este evento porque, além de permitir uma interação efetiva entre a comunidade da cidade e a universidade, é uma das poucas situações em que a racionalidade da ciência abre espaço para a subjetividade da arte e seus benefícios”, diz o texto da apresentação do e-book.

Em 2019 o Feunart chegou em sua 23ª edição e foi realizado entre os dias 30 de setembro e 3 de outubro com apresentações realizadas no câmpus da Unesp em Rubião Jr e no Teatro Municipal de Botucatu. As fotos do Feunart 2019 podem ser encontradas na página do Facebook do CAPS Unesp.

Link do e-book: https://drive.google.com/file/d/1i49R_o83zlCxUYF3DF1-3Xd5UBtvRKCf/view

Link da apresentação no youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Z8Vn3esZX0M&feature=youtu.be