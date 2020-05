Botucatu: vítima de tentativa de estupro, que foi esfaqueada, pode perder a visão de um olho

A vítima perdeu muito sangue após ser esfaqueada próximo do olho esquerdo

De acordo com informações da Polícia Militar, a mulher de 55 anos, que foi vítima de tentativa de estupro e foi esfaqueada na região do rosto, por um criminoso de 23 anos, na manhã desta terça-feira, 19, no Jardim Flamboyant, em Botucatu, está em estado grave no Hospital das Clínicas, e deve perder a visão de um dos olhos.

Segundo a PM, a vítima perdeu muito sangue após ser esfaqueada próximo do olho esquerdo. O corte teria sido profundo.