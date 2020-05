Casos de covid-19 aumentam 14% em Botucatu chegam a 181

Este crescimento foi observado no acumulado do final de semana dos testes feitos na comunidade

Por Flávio Fogueral

O número de casos de covid-19 em Botucatu teve aumento considerável nesta terça-feira, 19 de maio, chegando a 181 confirmações aumento de 14,5% em comparação ao levantamento anterior, de 158. Segundo boletim emitido pelo secretário de Saúde, André Spadaro, este crescimento foi observado no acumulado do final de semana dos testes feitos na comunidade para a identificação da presença do SARS-Cov2 nos botucatuenses.

Segundo o gestor, o total de testagens em botucatuenses com sintomas de síndrome gripal atingiu a marca de 1200 coletas. Dessas análises, foram apresentados 1098 resultados analisados pelo Hemocentro do Hospital das Clínicas. No final de semana ocorreram 150 testes, sendo que 23 foram apontados como positivos para o coronavírus. Os pacientes já foram informados sobre os resultados e estão em acompanhamento.

Com estes números, 181 botucatuenses foram confirmados com a enfermidade desde o início da pandemia, com sete óbitos e 34 altas hospitalares. No momento, 22 pessoas estão internadas nas unidades de saúde.