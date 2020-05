Comércio de Botucatu não poderá funcionar nesta terça-feira,19. Loja que descumprir medida será fechada pela PM

As lojas que descumprirem a ordem serão fechadas pela Polícia Militar

Do Leia Notícias

Após a decisão do Tribunal de Justiça, o Comércio de Botucatu não poderá funcionar a partir desta terça-feira, 19, no sistema Drive Thru, como estava realizando desde o dia 1º de maio, após o Decreto Municipal nº 11.975, que permitia a flexibilização do comércio, mediante restrições, tendo em vista minimizar os impactos da quarentena imposta pela pandemia de Covid-19.

O Prefeito Mário Pardini lamentou a decisão e avisou que a Prefeitura entrará com o recurso nesta terça-feira. “A decisão foi judicial e contra nossa vontade, infelizmente foi o que a Justiça definiu, mas estamos protocolando recurso amanhã mesmo”, disse o Prefeito.