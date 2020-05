Prefeitura de Botucatu protocola recurso contra o fechamento do comércio pelo MP

A suspensão do decreto municipal ocorreu após abaixo-assinado composto por 60 munícipes

Por Flávio Fogueral

A Prefeitura de Botucatu protocolou na tarde desta terça-feira, 19 de maio, recurso solicitando a revisão da decisão do Ministério Público do estado que suspendeu a flexibilização do funcionamento do comércio tido como não essencial, e que desde 1º de maio funcionava com restrições de atendimento.

A suspensão do decreto municipal ocorreu após abaixo-assinado composto por 60 munícipes que pedia providência da Procuradoria Geral do estado acerca ao funcionamento, tendo em vista o contágio de covid-19 no município. Na justificativa dos populares também estavam questões como isolamento social e capacidade dos serviços de saúde no atendimento.

A decisão que suspende o decreto municipal ocorreu na sexta-feira, 15 de maio, sendo que a Prefeitura foi notificada somente na segunda-feira, 18 de maio. Pelo decreto municipal vigente, poderiam reabrir lojas com menos de 750 m² de área, sendo proibido o ingresso dos clientes nas lojas. As compras só podem ser efetuadas em sistema remoto e com a entrega em delivery ou por sistema de drive-thru.

O sistema que era adotado desde 1º de maio foi definido após reuniões entre representantes da Prefeitura de Botucatu, entidades representativas do comércio, além dos serviços de Saúde.

Nesta terça-feira, todo o comércio tido como não essencial ficou sem atendimento ao público.

“Acabamos de protocolar o recurso junto ao Tribunal de Justiça, requerendo a cassação da liminar que proibiu a realização de delivery e drive-thru pelo comércio de Botucatu na data de ontem. Todas as medidas que adotamos até o momento foram responsáveis e baseadas tecnicamente, sempre combinando a preocupação com a saúde da nossa população e o desenvolvimento econômico do Município”, informou o prefeito Mário Pardini (PSDB) em sua página oficial. “As medidas foram alinhadas com os especialistas de saúde do Município, e com os especialistas jurídicos da Cidade, entre eles, o Ministério Público local”, salientou.

Entre as alegações, o prefeito pontua as seguintes: