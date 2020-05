Botucatu: ações previnem incidência de incêndios

A falta de chuva e baixa umidade do ar são características dessa época do ano próxima ao inverno, que favorecem a ocorrência de incêndios. Como forma de prevenção, a Secretaria Municipal do Verde iniciou a realização de aceiros em áreas com maior chance de propagação de fogo.

A ação faz parte da Operação Corta Fogo, que todos os anos é realizada pela Prefeitura de Botucatu, através de uma parceria Corpo de Bombeiros, Polícia Militar Ambiental, Defesa Civil e brigadistas.

“Essa medida de prevenção faz a diferença para evitarmos que áreas extensas, de preservação ambiental ou próximas a residências, sejam degradadas pelo fogo, e coloquem em risco a população, fauna e flora dessas regiões”, afirma Márcio Piedade Vieira, Secretário Municipal do Verde.

Já foram executados aceiros na áreas verdes em frente a Escola Sesi, ao lado da Escola do Meio Ambiente – EMA e no Morro da Igreja de Rubião Júnior.

O objetivo da realização, além de prevenir, é controlar, monitorar e combater incêndios, é desenvolver ações de conscientização junto a população. Segundo levantamento desses órgãos, grande parte dos focos de incêndio é causada de forma intencional.