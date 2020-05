Botucatu soma 7 novos casos de Covid-19; total chega a 188

Botucatu contabiliza ainda sete óbitos, com 34 altas hospitalares

Por Flávio Fogueral

Com sete novos casos confirmados de covid-19 confirmados nesta quarta-feira, 20 de maio, Botucatu chega a 188 pessoas afetadas pela nova doença causada por coronavírus, desde o início da pandemia. A informação foi passada pelo secretário municipal de Saúde, André Spadaro.

A identificação dos novos casos ocorreu nos testes feitos na comunidade por meio da Central Coronavírus (3811-1519). Desde o início dos exames foram 1035 botucatuenses com sintomas de síndrome gripal apontados negativamente para a presença do vírus SARS-Cov2, em contrapartida com 118 que apontaram para a presença da patologia. A taxa de infecção é de 10,2%.

Nesta quarta-feira (20), 24 botucatuenses estão internados com suspeitas ou confirmação do coronavírus nos serviços de saúde. Vinte e duas pessoas estão no Hospital das Clínicas, vinculado ao SUS, sendo que três estão na UTI, cuja capacidade está em 56%. Já a rede particular tem dois pacientes.

Botucatu contabiliza ainda sete óbitos, com 34 altas hospitalares.