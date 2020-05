Botucatu: isolamento social segue em queda: 41% na quarta-feira (20)

do Leia Notícias

O Isolamento Social na Cidade de Botucatu segue em queda. Na quarta-feira, 20 de maio, segundo dia do fechamento do Comércio, após decisão da Justiça que suspendeu o Decreto Municipal, que permitia a abertura parcial, a taxa piorou e teve seu pior índice desde o início da quarentena e caiu para 41%.

A média desta quarta-feira, 19, ficou 9% abaixo da média de todo o Estado de São Paulo. O Secretário de Saúde de Botucatu, Dr. André Spadaro, considera a taxa de 50% como “administrável”, porém, nos últimos 10 dias esse número não foi atingido nenhuma vez, nem mesmo nos finais de semana.

O percentual de 41% é bem abaixo do apontado como ideal pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que aponta a taxa de 70% como o ideal para coibir a proliferação da Covid-19, doença respiratória causada pelo novo coronavírus.

Estes indicadores são medidos pelo governo paulista em 104 cidades com população acima de 70 mil habitantes, por meio da análise de mobilidade dos telefones celulares. As informações são aglutinadas e anonimizadas sem desrespeitar a privacidade de cada usuário. Os dados de georreferenciamento servem para aprimorar as medidas de isolamento social para enfrentamento ao coronavírus.