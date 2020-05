Estado de SP passa de 5,5 mil mortes por coronavírus

São 73.739 casos confirmados de COVID-19 no Estado

Da Redação

O número de óbitos pelo novo coronavírus no Estado de São Paulo chegou a 5.558 nesta quinta-feira (21). Nas últimas 24 horas foram registradas mais 195 mortes no território paulista. São 73.739 casos confirmados de COVID-19 no Estado. A relação de casos e óbitos confirmados por cidade pode ser consultada em www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus.