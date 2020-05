Guarda Civil de Botucatu terá dez novas pistolas semiautomáticas

Atualmente, a Guarda Municipal de Botucatu conta com efetivo de 74 profissionais

Da Redação

A Guarda Civil Municipal adquiriu novos equipamentos. São 10 novas pistolas semiautomáticas, que serão utilizadas pelos guardas no patrulhamento e nas operações desempenhadas na Cidade.

O armamento foi adquirido através da modalidade pregão presencial com registro de preço, o que gerou desconto de aproximadamente 25% no valor inicial.

“Guardas capacitados e com equipamentos de ponta garantem mais segurança a população. Estes equipamentos darão mais qualidade ao trabalho da tropa que veste a farda para proteger as famílias botucatuenses”, afirma Marcelo Emílio de Oliveira, Secretário Municipal de Segurança.

Atualmente, a Guarda Municipal de Botucatu conta com efetivo de 74 profissionais, sendo 61 homens e 13 mulheres.

Ainda em 2019, a GCM reforçou os equipamentos da tropa com a aquisição de uniformes, coletes à prova de bala, bem como seis novas viaturas para o patrulhamento da Cidade. Cinco veículos modelo Spin foram comprados com recurso próprio do Município, e uma sexta viatura adquirida em parceria com o Conselho Municipal de Defesa à Criança e Adolescente (CMDCA).