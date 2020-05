HC de Bauru da USP é aberto para atendimento a pacientes de COVID-19

Da Redação

O Governador João Doria anunciou nesta quinta-feira (21) a abertura do Hospital das Clínicas da USP de Bauru para atendimentos de pacientes com COVID-19. A unidade começa a funcionar na próxima terça-feira (26).

Serão abertos 40 novos leitos de enfermaria em parceria com a organização social de saúde Famesp (Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar) para atendimento a pacientes da região.

“Estamos empenhados na ampliação da oferta de leitos, em especial de UTI, para o combate ao coronavírus. A boa notícia é que o Ministro interino [General Eduardo Pazuello] nos assegurou a homologação de leitos e o envio imediato de respiradores que serão destinados, prioritariamente, às regiões com maior necessidade em desafogar leitos de UTI”, disse Doria.

O serviço será implantado em dois pavimentos do novo prédio de 11 andares do hospital conhecido como “Centrinho de Bauru”. Haverá investimento de R$ 3 milhões para a implantação dos leitos, com um custeio mensal de R$ 1,2 milhão. A unidade contará com 120 profissionais de saúde, entre médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem.

“Este é um reforço importante para assistência aos pacientes suspeitos e confirmados de coronavírus da região. É uma grande conquista que se junta aos demais hospitais estaduais de referência da região no enfrentamento da pandemia”, afirmou o Secretário de Estado da Saúde, José Henrique Germann.

Após a pandemia, o prédio abrigará um serviço de referência hospitalar e ambulatorial para a população dos 68 municípios da região de Bauru e servirá de hospital escola para o curso de Medicina da USP de Bauru, como acontece nos Hospitais das Clínicas de São Paulo e Ribeirão Preto.

“Estamos fortalecendo o sistema de saúde para Bauru e os 68 municípios de toda a região, pois houve um crescimento de 210% no número de casos e alta taxa de ocupação hospitalar em toda região”, destacou o Secretário de Desenvolvimento Regional Marco Vinholi.